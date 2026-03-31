レノファ山口FCは31日、V・ファーレン長崎DF田所莉旺の育成型期限付き移籍加入を発表した。期間は26年6月30日までとなり、背番号は38を背負う。田所はクラブを通じ、「レノファ山口 FC のファン・サポーターの皆さん、はじめまして。V・ファーレン長崎から来ました、田所莉旺です。このタイミングでこのようなチャンスをいただけたことに、心から感謝しています。その想いをピッチで表現し、レノファ山口 FC のために全力で戦