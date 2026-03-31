長崎DF田所莉旺が山口に育成型期限付き移籍「この決断が自分の未来を大きく変える一歩になると信じています」
レノファ山口FCは31日、V・ファーレン長崎DF田所莉旺の育成型期限付き移籍加入を発表した。期間は26年6月30日までとなり、背番号は38を背負う。
田所はクラブを通じ、「レノファ山口 FC のファン・サポーターの皆さん、はじめまして。V・ファーレン長崎から来ました、田所莉旺です。このタイミングでこのようなチャンスをいただけたことに、心から感謝しています。その想いをピッチで表現し、レノファ山口 FC のために全力で戦います。覚悟を持って来ました。勝利のためにすべてをかけます。熱い応援、よろしくお願いします。」とコメント。
また、長崎のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「日頃より熱いご声援ありがとうございます。この度、レノファ山口FCに育成型期限付き移籍をすることになりました。これまで思うようにチームに貢献できず、悔しさや歯がゆさを感じる日々が続いていました。そんな中でこのチャンスをいただき、自分の中で挑戦すると決断しました。どんな時も温かく声をかけてくれるファン・サポーターの皆さん、そして今シーズンはたくさんの方が自分のグッズを身につけて応援してくれる中で、プレーしている姿を見せられなかったことが、悔しく、残念ですが、それでもこの決断が自分の未来を大きく変える一歩になると信じています。この経験を必ず成長に繋げて、また一回り強くなって帰ってきます。いってきます!!」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●DF田所莉旺
(たどころ・りお)
■生年月日
2006年4月8日
■出身地
東京都
■身長/体重
187cm/74kg
■経歴
川崎F U-18-帝京高-長崎
田所はクラブを通じ、「レノファ山口 FC のファン・サポーターの皆さん、はじめまして。V・ファーレン長崎から来ました、田所莉旺です。このタイミングでこのようなチャンスをいただけたことに、心から感謝しています。その想いをピッチで表現し、レノファ山口 FC のために全力で戦います。覚悟を持って来ました。勝利のためにすべてをかけます。熱い応援、よろしくお願いします。」とコメント。
以下、クラブ発表のプロフィール
●DF田所莉旺
(たどころ・りお)
■生年月日
2006年4月8日
■出身地
東京都
■身長/体重
187cm/74kg
■経歴
川崎F U-18-帝京高-長崎