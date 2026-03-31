回転寿司チェーン「くら寿司」は、回転レーンで商品を流している店舗数が世界No.1としてギネス世界記録に認定されたことを記念し、「桜鯛とうにと肉」フェアを4月3日(金)から期間･数量限定で開催する。【画像12点を見る】桜鯛、うに、和牛、銀鮭、めあじ、穴子、平目など「桜鯛とうにと肉」フェアのラインアップをすべて画像で見るくら寿司は、日本生まれの文化である回転寿司本来の楽しさを大切にする考えのもと、米国や台湾を