最大12連休という方もいるかもしれません。春の大型連休が始まり、石川県内の観光地も多くの人でにぎわいをみせました。大型連休初日の29日。兼六園では…中條 栞 記者：「午前9時過ぎの兼六園です。早い時間からたくさんの観光客が訪れ、散策を楽しんでいます」 観光客：「近江市場行ったりとか、あと、温泉に」「このまま兼六園行って、あとは金沢駅に行ってお土産たくさん買って帰ろうかなと思ってます」大型連休の始まり