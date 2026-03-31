【くら寿司】「桜鯛とうにと肉」フェア開催、熟成桜鯛を110円で提供 / ギネス記録認定も

回転寿司チェーン「くら寿司」は、回転レーンで商品を流している店舗数が世界No.1としてギネス世界記録に認定されたことを記念し、「桜鯛とうにと肉」フェアを4月3日(金)から期間･数量限定で開催する。

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くら寿司は、日本生まれの文化である回転寿司本来の楽しさを大切にする考えのもと、米国や台湾を含む全店舗で回転レーンによる提供を実施しており、「Largest rotating conveyor belt sushi restaurant chain(最大の回転寿司チェーン)」として2025年12月19日にギネス世界記録に正式認定された。

フェアでは「熟成桜鯛(一貫)」を特別価格110円(税込)で提供するほか、「濃厚うに」や「黒毛和牛にぎり」などを販売する。

春に旬を迎える桜鯛を中心に、ウニや和牛などのネタを展開する。桜鯛は3月から4月に水揚げされるマダイで、産卵前に脂が乗るこの時期ならではの味覚。くら寿司では約2kg前後の個体を厳選し、独自加工と熟成で旨みを引き出している。

「濃厚うに(一貫)」は、一般的に使用されるミョウバンを使わず、苦みのない味わいが特徴。とろける舌触りと濃厚な旨み、磯の香りを楽しめる。

「黒毛和牛にぎり(一貫)」は4等級以上の国産黒毛和牛のもも肉を使用し、じっくり加熱してしっとり柔らかく仕上げ、注文後に炙ることで肉の旨みを引き出す。

〈期間限定スイーツの「とろけるブリュレタルト」も〉

さらに同日より、スイーツブランド「KURAROYAL」から「とろけるブリュレタルト」を販売。店舗ごとに仕込むカスタード入りタルトを注文後にキャラメリゼし、表面のパリパリ食感とタルトのサクサク食感、濃厚な甘さを楽しめる。いちごアイスと果肉入りいちごソースを添え、春らしい見た目に仕上げた。価格は税込480円。4月30日まで。

「とろけるブリュレタルト」 480円

〈フェアメニューラインアップ〉

◆熟成桜鯛(一貫)

価格:110円(税込) ※全店同一価格

販売期間:4月3日(金)〜4月12日(日)

◆熟成ゆず漬け桜鯛(一貫)

価格:160円

販売期間:4月3日(金)〜4月26日(日)

◆濃厚うに(一貫)

価格:230円

販売期間:4月3日(金)〜4月12日(日)

◆黒毛和牛にぎり(一貫)

価格:380円

販売期間:4月3日(金)〜4月12日(日)

黒毛和牛にぎり(一貫)

◆宮崎牛てんこもり

価格:270円

販売期間:4月3日(金)〜4月12日(日)

※持ち帰り不可

◆【宮城県産】銀鮭

価格:230円

販売期間:4月3日(金)〜4月26日(日)

◆特選めあじ

価格:180円

販売期間:4月3日(金)〜4月26日(日)

◆特大炙り穴子(一貫)

価格:200円

販売期間:4月3日(金)〜4月26日(日)

◆超熟成平目(一貫)

価格:115円

販売期間:4月3日(金)〜5月10日(日)

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