【モデルプレス＝2026/03/31】歌手でタレントの中川翔子が3月31日、自身のInstagramを更新。双子のハーフバースデーを祝福する様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】40歳中川翔子「色違い服が可愛い」8kgに成長した生後6ヶ月双子の姿公開◆中川翔子、双子のハーフバースデーを祝福中川は双子がハーフバースデーを迎えたことを報告し「6か月！2600グラムずつで生まれてから8キロくらいになりました ひええ！ 可愛い可愛いたまら