中川翔子、“体重8kgに成長”双子のハーフバースデー祝福 記念ショットに「大きくなった」「色違い服が可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/03/31】歌手でタレントの中川翔子が3月31日、自身のInstagramを更新。双子のハーフバースデーを祝福する様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳中川翔子「色違い服が可愛い」8kgに成長した生後6ヶ月双子の姿公開
中川は双子がハーフバースデーを迎えたことを報告し「6か月！2600グラムずつで生まれてから8キロくらいになりました ひええ！ 可愛い可愛いたまらない 名前いりオーダーマヨネーズなハーフロンパース」とつづり、バルーン装飾の前で寝転ぶ双子と中川の3ショットや双子の日常の姿を複数枚投稿。ぬいぐるみや野菜に囲まれた空間で、色違いのハーフロンパースを着た双子の自然体な姿を公開している。
中川は「穏やかでいつもママ見て笑う性格良いお兄ちゃん やんちゃで面白い元気いっぱい弟くん 二卵性双子面白い」と双子の性格の違いについて明かし「2人を抱きしめるの幸せ 双子に会える人生になって良かった それまでの辛かったことも修行だったのかもと思わせてくれる可愛い2人の成長を楽しみながら日々を大切に過ごしていきたいな」と母としての想いも添えている。
この投稿には「成長が早い」「たしかに大きくなった」「色違い服が可愛い」「可愛すぎる」「癒やされる」「幸せな空間」「愛情たっぷり」「ほっこりする」「お母さんの顔になってる」などの反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳中川翔子「色違い服が可愛い」8kgに成長した生後6ヶ月双子の姿公開
◆中川翔子、双子のハーフバースデーを祝福
中川は双子がハーフバースデーを迎えたことを報告し「6か月！2600グラムずつで生まれてから8キロくらいになりました ひええ！ 可愛い可愛いたまらない 名前いりオーダーマヨネーズなハーフロンパース」とつづり、バルーン装飾の前で寝転ぶ双子と中川の3ショットや双子の日常の姿を複数枚投稿。ぬいぐるみや野菜に囲まれた空間で、色違いのハーフロンパースを着た双子の自然体な姿を公開している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿には「成長が早い」「たしかに大きくなった」「色違い服が可愛い」「可愛すぎる」「癒やされる」「幸せな空間」「愛情たっぷり」「ほっこりする」「お母さんの顔になってる」などの反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】