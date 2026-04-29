２９日未明、渋川市の上信自動車道で６１歳の男性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は、ひき逃げ事件として捜査を進めています。 警察によりますと２９日午前１時半ごろ、渋川市川島の国道３５３号・上信自動車道で「バイクと人が倒れていて、倒れている人をひいた車が逃走した」と目撃者から１１０番通報がありました。警察官が駆け付けたところ、道路上には男性が倒れていて近くにはバイクもあり