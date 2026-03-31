スバルが描いた究極の水平対向スポーツカーとは世界的な人気を誇るカーレーシングゲーム「グランツーリスモ」シリーズ。1997年の誕生以来、実在する車両の挙動や質感を徹底的に再現する「リアルドライビングシミュレーター」として、多くのファンを魅了してきました。2025年6月25日時点で、シリーズ累計販売本数は1億本を突破。2026年1月29日配信の最新アップデート（Ver.1.67）では、ポルシェ「911 GT3 R’22」や、スマートフ