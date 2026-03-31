スバルが描いた究極の水平対向スポーツカーとは

世界的な人気を誇るカーレーシングゲーム「グランツーリスモ」シリーズ。1997年の誕生以来、実在する車両の挙動や質感を徹底的に再現する「リアルドライビングシミュレーター」として、多くのファンを魅了してきました。

2025年6月25日時点で、シリーズ累計販売本数は1億本を突破。2026年1月29日配信の最新アップデート（Ver.1.67）では、ポルシェ「911 GT3 R’22」や、スマートフォンメーカーのシャオミも参画、「SU7 Ultra’25」といった最新のマシンが追加されるなど、その勢いはとどまることを知りません。

【画像】超カッコイイ！ これがスバルの「水平対向“4WDスポーツカー”」です！ 画像で見る（34枚）

そんな同シリーズにおいて、2013年からスタートした「ビジョン グランツーリスモ」は、世界中の自動車メーカーやブランドが「理想のスポーツカー」をデザインする夢のプロジェクトです。

数あるVGTモデルのなかでも、スバルが「VIZIV（Vision for Innovation）」の考え方を背景に提案したコンセプトモデルが、「スバル VIZIV GT ビジョン グランツーリスモ（以下、VIZIV GT）」です。

VIZIV GTは、「究極の安心と愉しさ」をテーマに掲げ、スバルの中でも極めてアグレッシブなスペックを持ちながら、意のままに操れる走りを目指したモデルとして紹介されています。

プロポーションは、2014年のコンセプトカー「SUBARU VIZIV 2 CONCEPT（スバル ヴィジヴ 2 コンセプト）」をベースに、低く幅広いスタンスをさらに強調したダイナミックな造形が特徴。巨大なリアウィングやワイドボディ、シャープなフェンダー形状など、空力性能を意識したディテールが与えられています。

この硬質な金属の塊から削り出したようなフォルムを、開発チームは「超合金鰹節」というユニークなキーワードで表現。カーボン素材を随所に用いることで、重いバッテリーやモーターを搭載しつつも、車両重量は1380kgに抑えられました。

パワートレインは、2.0リッター水平対向4気筒ターボエンジンに、フロント1基／リア2基の合計3基のハイパワーモーターを組み合わせたプラグインハイブリッド仕様で、システム合計の最高出力は600ps、最大トルクは800Nmとされています。

駆動方式はフルタイム4WDで、トランスミッションは7速（トランスミッションタイプ未公表）を採用。各モーターの出力を独立制御するトルクベクタリング技術により、優れた回頭性を実現しています。

2014年11月の「グランツーリスモ6」アップデート（Ver.1.14）で初公開された本モデルは、最新作「グランツーリスモ7」の車両リストにも掲載されており、今なお多くのプレイヤーに使用されている一台です。

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SNSやメディアの読者コメントでは、登場から10年以上が経過しても「これこそスバルの理想の一台」「実際に乗りたい」といった熱烈なファンの声が寄せられています。

また圧倒的な存在感から「和製スーパーカー」と形容する投稿や、「今見ても全く古さを感じない。最新技術で市販化してほしい」など、時代を先取りした「超合金鰹節」のデザインを賞賛する声が集まっています。