俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が、男性俳優と仲良くビールを飲む姿を見せ、注目を集めている。【映像】10kg減が話題の本田望結が男性俳優とビールを飲む姿21歳の誕生日を報告した2025年6月2日の投稿で、「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！かんぱーーい」と体の変化について明かしていた本田。男性俳優と仲良くビールを飲む姿に「本当にお似合い」などの声30日は映