俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が、男性俳優と仲良くビールを飲む姿を見せ、注目を集めている。

【映像】10kg減が話題の本田望結が男性俳優とビールを飲む姿

21歳の誕生日を報告した2025年6月2日の投稿で、「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！かんぱーーい」と体の変化について明かしていた本田。

男性俳優と仲良くビールを飲む姿に「本当にお似合い」などの声

30日は映画監督の福田雄一（57）が更新したXに登場。福田は俳優・鈴木福（21）の誕生日をお祝いしたことを報告し、「どうせなら『コドモ警察』の打ち上げにしようぜ！ってことで、本田望結ちゃんもお呼びして、そしたら勝地も仕事終わりで来てくれて もうずっと勝地と『福くんと望結ちゃんがお酒飲むとか〜〜〜〜』ってニヤニヤしっぱなしですよ」と記した。

福田が監督を務めた2013年公開の映画「コドモ警察」で共演していた鈴木と本田が、ビールジョッキを手に仲良くほほえむ2ショットが披露された。この投稿には、「2人は本当にお似合いです」「ステキな再会ですね！大人になった皆さんの姿にほっこりします」「オトナ警察もやりましょう！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）