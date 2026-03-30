熊本県バドミントン王国復活プロジェクトのバドミントン教室が開かれ、再春館製薬所の選手が、阿蘇郡市内の小中学生およそ50人を指導しました。子どもたちのレベルアップを図り、夢や希望を与える場にしようという取り組みで、今後も開催されるということです。