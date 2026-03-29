Image: SANWA DIRECT デスクの上で大画面投影が実現できちゃう。プロジェクターがあれば大画面で仕事のプレゼンが捗り、自宅にあればエンタメも大迫力です。だけど投影するには、それ相応の白い壁面やスクリーンが必要。もしその条件が揃わなくとも、卓上スクリーンならどうにかなるかも。机や棚に置いて80インチが実現サンワサプライのプロジェクター用スクリーン「100-PRS029」は、長さ40c