デスクの上で大画面投影が実現できちゃう。

プロジェクターがあれば大画面で仕事のプレゼンが捗り、自宅にあればエンタメも大迫力です。だけど投影するには、それ相応の白い壁面やスクリーンが必要。

もしその条件が揃わなくとも、卓上スクリーンならどうにかなるかも。

机や棚に置いて80インチが実現

サンワサプライのプロジェクター用スクリーン「100-PRS029」は、長さ40cm×40cmの足が十字でシッカリ立つ、80インチの超ワイドな白い布。床から立たせずデスクや棚などに置け、工具不要で薄いし巻けるし、専用バッグに入れると持ち運びも収納もカンタンです。

5.21kgと軽くて取り扱いやすく、高さは113〜135cmまで調節可能。諦めていたプロジェクター投影が現実的になりますね。

Image: SANWA DIRECT

ホームシアターにも

一般的な民家の白い壁面は、壁紙にデコボコのテキスチャーがあるので粗い画質に見えかねません。「100-PRS029」は表面がザラっとしていますが、それゆえにマットな画質と発色の良いPVC生地で映像や画像が滑らかに見えます。

どこで使うにしても、これだけ大きいのは嬉しいですよね。固定式より持ち運びできて、置くだけという手軽さ。さまざまなビジネスシーンにピッタリかと思います。なのに自宅でも白壁に当てるよりずっとキレイ。アウトドアに持参するのも可能なので、かなり使い所がありそうです。

プロジェクターはいろいろ

スクリーンはこれで良しとしても、プロジェクターは何にしよう？

最近はほぼ缶コーヒーサイズの「Pico Cube Pro」や、『スイカゲーム』でお馴染みアラジンによる世界一パリピな天井設置型、プロジェクター搭載のゴツすぎスマホ｢Tank X｣なんて変わり種も存在します。ニトリだったら9,999円で買えるモデルもありますよ？

Source: Amazon, SANWA DIRECT