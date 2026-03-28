日常から離れた大人の休日へクラウンエステートを改めて振り返る日常から離れた休日の移動をサポートする、トヨタ「クラウンエステート」。ワゴンとSUVの形状を融合させ、「大人のアクティブキャビン」をテーマに開発された本モデルは、長さ2mの平らな空間を作れる荷室を備えています。2025年に発売されたトヨタ「クラウンエステート」は、現行クラウンシリーズとしてクロスオーバー・スポーツ・セダンに続く4モデル目に