日常から離れた大人の休日へ クラウンエステートを改めて振り返る

日常から離れた休日の移動をサポートする、トヨタ「クラウンエステート」。



ワゴンとSUVの形状を融合させ、「大人のアクティブキャビン」をテーマに開発された本モデルは、長さ2mの平らな空間を作れる荷室を備えています。

2025年に発売されたトヨタ「クラウンエステート」は、現行クラウンシリーズとしてクロスオーバー・スポーツ・セダンに続く4モデル目にあたります。

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そんなクラウンエステートのボディサイズは全長4930mm×全幅1880mm×全高1625mmで、そのプロポーションはかつての「クラウンエステート」を継承したワゴン要素と、現代の定番となったSUV要素が上手く盛り込まれています。

インテリアは、「クラウンクロスオーバー」「クラウンスポーツ」「クラウンセダン」と基本的には共通した思想によりデザインされています。

また、各種機能をひとまとめにするアイランドアーキテクチャーを取り入れ、メーターやディスプレイを水平に配置して運転中の視線移動を抑える設計となっています。

また日常の使い勝手でもワゴンとしての魅力は維持。荷室容量は通常時で570L、リヤシート格納時で1470Lが確保されています。

後席を倒した際、トヨタとして初採用となる「ラゲージルーム拡張ボード」を展開することで、長さ2mのフルフラットな空間を生み出せます。

このスペースは、レジャー道具の積載だけでなく、車内での休息や後述の車中泊にも対応します。

また、フルフラットにした状態での使用を想定し、PHEV仕様には引き出し式のデッキチェアやデッキテーブルも車内に収納されています。

パワートレインは、2.5Lハイブリッド車（HEV）とプラグインハイブリッド車（PHEV）の2種類が用意されています。

サスペンションはフロントにマクファーソンストラット式、リヤにマルチリンク式を採用し、長距離の移動に適した乗り心地を目指しています。

実際に一般道から高速道路、ワインディングなどを走っていても、街中ではシームレスな走りを、高速道路では高い直進安定性に加えてパワフルな加速を、そしてワインディングでは引き締まった足回りがスポーティな走りをサポートしてくれます。

またワゴン×SUVということでアイポイントが高い分、運転にも余裕が生まれたことも融合した魅力と言えるかもしれません。

そんなクラウンエステートですが、車中泊を意識して開発されてということで、以前にPHEV仕様を用いて車中泊を行いました。

寝床を準備するため拡張ボードは人や荷物の重さが加わることで平らになる構造となっており、耐荷重は20kgに設定されています。

就寝時には、段差をなくすためにオプションのフルフラットラゲージマットを使用。実際に寝そべってみると大人1人で寝る分には十分なスペースが確保されており、寝返りも好きにゴロゴロと出来ちゃいます。

またPHEV仕様の特徴として、事前に充電したバッテリーを活用し、エンジンを作動させずにEVモードでエアコンを稼働させることが可能です。

そのため車中泊などでトラブルの元となりやすいエンジン音などの騒音も気にする必要はありません。

一方で夜中の就寝中でも外からの騒音で目が覚めることはなく、クラウンエステートの静粛性の高さには感心しました。

スマートフォンなどの充電には、後席のUSB Type-C端子や荷室にある100Vコンセントが利用でき、前述のデッキテーブルにPCを置いて充電しながらの作業も可能です。

また翌朝は、デッキチェアに腰掛けてモーニングコーヒーを嗜むなどクラウンエステートならではの車中泊を楽しみました。

PHEVには標準装備でデッキチェアとデッキテーブルが備わっている

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クラウンエステートの車両価格は、HEVの「Z」グレードが635万円、PHEVの「RS」グレードが810万円に設定されています。

ワゴンとSUVを融合させた新たなクラウン。昨今、ステーションワゴンが少なくなったなかで、アリな選択肢かもしれません。