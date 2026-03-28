Image: Amazon 吸って終わり、じゃないのが掃除だしね。生活には必要不可欠な「掃除」という苦労。そう、苦労なんですよね、正直めんどいし手間だし、つらい作業。そこはやっぱり掃除機自体が重かったり、掃除後の手間がストレスだったりするんですよね。でも現代、それらを解決したモデルもあるんです。 アイリスオーヤマ コードレス掃除機 紙パック式 軽量1.3kg 13,800円