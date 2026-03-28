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吸って終わり、じゃないのが掃除だしね。

生活には必要不可欠な「掃除」という苦労。そう、苦労なんですよね、正直めんどいし手間だし、つらい作業。

そこはやっぱり掃除機自体が重かったり、掃除後の手間がストレスだったりするんですよね。

でも現代、それらを解決したモデルもあるんです。

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アイリスオーヤマの紙パック式スティック掃除機、コスパと手軽さを求めるなら、コイツは絶対に選択肢に入れておいた方がいいですよ。

スティック掃除機はここまで軽く、シゴデキになった

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掃除機に求めるのはやはり使いやすさ。

その点こちらは重量1.3kgと指一本で持てるレベルの軽さです。なおかつ、走式のパワーブラシヘッドを備えているのがよき。

フローリングからカーペット、畳まで床材を選ばず使えますし、壁際までしっかり吸ってくれるのもポイント高いですねー。

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充電スタンドも付属するので、リビングに置いて必要な時にシュッと取り出せますし、紙パック式なので、ごみ捨てもポンと捨てるだけ。フィルターを擦ってゴミ・ホコリを掃除する手間がないのも嬉しいですね！

この手軽さは、現代の掃除機に求められる魅力じゃないかなと思うんです。え？ 紙パックのコストがかかるって？確かに。

でも、標準で25枚も替えフィルター付いていきますから、メーカーによると2.5年もこれで持ちますから。替えフィルターだって25枚が800円くらいですから、手軽さへのコストなら、十分な安さでしょう！

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ちなみに、さらに軽くて（1.1kg）、吸引力もアップ。ほこり感知センサーや、LEDライト、モップのクリーニング機能も付いた超軽量モデル「マジカリーナ」もオススメです。

お好きなモデルをどうぞ。

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