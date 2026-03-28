花粉症がひどくて鼻水が止まらなくなる時期は、美容室に行くのをためらってしまう人は多いのではないでしょうか。SNS上では「鼻水とくしゃみが止まらない。明日美容院だし困る」という内容の声が上がっています。施術中に鼻水が出てしまいそうな場合、ポケットティッシュを持ち込んでもよいのでしょうか。シャンプー中に鼻水が出そうな時の対処法なども含め、美容室「Grace Avenue」（東京都港区）サロンマネジャーで美容師の原