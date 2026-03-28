花粉症がひどくて鼻水が止まらなくなる時期は、美容室に行くのをためらってしまう人は多いのではないでしょうか。SNS上では「鼻水とくしゃみが止まらない。明日美容院だし困る」という内容の声が上がっています。施術中に鼻水が出てしまいそうな場合、ポケットティッシュを持ち込んでもよいのでしょうか。シャンプー中に鼻水が出そうな時の対処法なども含め、美容室「Grace Avenue」（東京都港区）サロンマネジャーで美容師の原木佳祐さんに聞きました。

【実はNG！】「えっ！？」 これが、美容室に行くときに着てはいけない“服”の種類です（画像6枚）

美容師に声を掛ければ問題なし

Q.シャンプー台で顔にガーゼがのっている時、鼻水が垂れてきそうになったらどうしたらよいのでしょうか。美容師にとって、黙って耐えるのと、声をかけて中断してもらうの、どちらが助かりますか。

原木さん「進めやすさで言えばもちろんそのまま動かない方が施術しやすいですが、鼻水を我慢している状態で行うシャンプーがリラックスできるはずがありません。我慢して心地よく過ごせないのはお客さまのためにならないですし、せっかくの癒やしの時間を堪能していただけないのはこちらとしても心苦しいです。

もし鼻水が気になる場合は、遠慮せず一言声を掛けてくだされば、ガーゼを外したりティッシュをお渡ししたりして対応いたします。

また、美容師側はシャンプー前などにお手洗いに行くか確認をすることがあるので、すでに鼻水が出そうな場合はあらかじめお手洗いに行き、対処していただくのもよいでしょう」

Q.カット中、客がクロスの中から勝手に手を出してティッシュで鼻をかむのは、「NG行為」なのでしょうか。

原木さん「カット中にティッシュで鼻をかむのは全く問題ありません。美容室のクロスは多くのものが腕を通せる仕様になっているため、普段、スマホを操作したり雑誌を読んだりする人も多いと思います。鼻をかむのもその類の動作なので、その程度でけがにつながる可能性は低いといえるでしょう。毛くずが大量に入ってしまうということもほとんどありません。

しかし、耳周りや前髪などの皮膚に近いところを切っている場合もあるため、できれば一言声を掛けていただけると、美容師側も手を止めて対処しやすいです。その方がお互いに安心できるので助かりますね」

Q.「マイティッシュ」や「ゴミ袋」を持参して鏡の前に置くのは、店の雰囲気や衛生面から見てマナー違反になりますか。

原木さん「基本的にマイティッシュや小さなゴミ袋を持参すること自体は、マナー違反ではありません。確かに見た目という意味ではサロンの雰囲気に合わないかもしれませんが、『店内を汚さないように』というお店への配慮で事前に準備してくださっているのだと思いますし、雰囲気のためにそこまで配慮させてお客さまの快適さを損なう方が問題だと思います。

もしマイティッシュやゴミ袋を持参してくださった場合は、勝手に置かずに『ここに置いても大丈夫ですか？』と一言確認していただければ、マナー違反にならないのではないでしょうか」

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シャンプー中に鼻水が出てきそうな場合は、スタッフに一言声を掛ければ鼻をかんでも問題ないといいます。マイティッシュやごみ袋の持ち込みもマナー違反にならないため、施術の合間に小まめに対処するのが望ましいでしょう。