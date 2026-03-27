毎年、春にスギ花粉やヒノキ花粉による花粉症に悩まされている人は多いのではないでしょうか。ネット上では「花粉症の人はトマトを食べてはいけない」という内容の情報が上がっていますが、本当なのでしょうか。花粉症の人が摂取する際に気を付けた方がよい食べ物について、わしお耳鼻咽喉科（兵庫県西宮市）の鷲尾有司（わしお・ゆうし）院長に聞きました。【要注意】「えっ…」これが花粉症の人が摂取すると喉のイガイガを招