毎年、春にスギ花粉やヒノキ花粉による花粉症に悩まされている人は多いのではないでしょうか。ネット上では「花粉症の人はトマトを食べてはいけない」という内容の情報が上がっていますが、本当なのでしょうか。花粉症の人が摂取する際に気を付けた方がよい食べ物について、わしお耳鼻咽喉科（兵庫県西宮市）の鷲尾有司（わしお・ゆうし）院長に聞きました。

【要注意】「えっ…」 これが花粉症の人が摂取すると口のイガイガを招く“意外な飲食物”です！

症状の有無は個人差がある

Q.ネット上では「花粉症の人はトマトを食べると症状が悪化しやすい」という内容の情報がありますが、本当なのでしょうか。

鷲尾さん「正確には悪化ではなく、別の症状が出る可能性があるということです。基本的にアレルギーはタンパク質に対して起こります。アレルギーを引き起こす原因となる物質を『抗原』と呼びます。

花粉症の人の中には、特定の野菜や果物を食べて口の中がかゆくなったり、喉がイガイガしたりする『花粉食物アレルギー症候群（PFAS）』という症状が見られることがあります。

これは、花粉に含まれるタンパク質と、食物に含まれるタンパク質が似ている場合に起こります。つまり、体内の免疫システムが両者を同じ敵だと勘違いしている状況ですが、これを『交差反応』と呼びます。

ただし、両者のタンパク質は同一ではないため、食物に反応する人としない人がいます。また、同じグループの食物でも反応するもの、しないものがあるのです。

スギ花粉症は、食物アレルギーとの関連が比較的少ない花粉症です。スギ花粉症の人にトマトアレルギーとの関連が報告されていますが、すべてのスギ花粉症の人にトマトアレルギーがあるということではなく、あくまでも一部の人が該当します」

シラカンバ花粉症に注意

Q.スギ花粉症やヒノキ花粉症など、春の花粉症の人が食べると食物アレルギーの症状が出る果物や野菜、または注意が必要な果物や野菜はありますか。

鷲尾さん「花粉症と言っても、どんな植物の花粉症であるかが大切です。春の花粉症ではスギ花粉症やヒノキ花粉症が有名ですが、もう1つ春に飛ぶ花粉で花粉症になるのがシラカンバ（白樺）花粉症やハンノキ花粉症です。

特にシラカンバ花粉症は食物アレルギーと関連する有名な花粉症です。シラカンバ花粉とバラ科の果物や野菜には交差反応が報告されています。代表的な果物はリンゴ、モモ、サクランボなどです。

バラ科果実の他に豆乳との交差反応にも注意が必要です。一般的にバラ科植物と交差抗原となるタンパク質は熱と酸に弱いとされています。そのため、加工された食品ではアレルギーを起こす可能性が低くなり、生で食べるほどアレルギーが引き起こされやすいです。

また酸にも弱いため、胃酸の影響でアレルギーを起こしにくくなることから、口の中のかゆみや喉のイガイガなどの軽いアレルギー症状でとどまる場合が多いです。こうした症状は、いわゆる『口腔（こうくう）アレルギー症候群』とも呼ばれています。

しかし、バラ科果物のモモや豆乳は、口腔内の症状にとどまらず、全身に症状が出るアナフィラキシーを招く恐れがあるため、特に注意が必要です。

ハンノキ花粉はシラカンバ花粉と非常に似ているカバノキ科の花粉です。シラカンバ花粉症と同様の注意が必要です。ただし、花粉の飛散地域に違いがあります。シラカンバの花粉は主に北海道から東北の北部に飛散しますが、ハンノキの花粉は本州から九州にかけて多く飛散します」

Q.もし花粉症の人が野菜や果物を食べるときは、どのような点に注意すべきなのでしょうか。

鷲尾さん「春の花粉症以外でも初夏の花粉症や秋の花粉症でも同様の花粉食物アレルギー症候群があります。初夏の花粉症であるカモガヤやオオアワガエリなどのイネ科花粉は、メロンやスイカ、キュウリなど、主にウリ科の野菜や果物との交差反応が報告されています。

秋の花粉症であるブタクサやヨモギなども、ブタクサ花粉とウリ科の野菜、果物、バナナ、ヨモギ花粉とセロリ、ニンジンのようなセリ科の野菜、スパイスなどがそれぞれ報告されているので注意が必要です。

先述のように、花粉症のすべての人に交差反応が起こるわけではありません。反応する人、反応しない人があり、人によって反応する食物も異なります。個人差が大きいために実際にアレルギー症状が出るかは人によって異なります。

花粉症がある人は交差反応に注意しながら食べてみましょう。花粉症だからといってアレルギーが必ず出るわけではありませんが、口の中や喉がかゆくなった場合は花粉症との関係を疑います。

今、問題なく食べている食物を必要以上に制限する必要はありません。花粉症の人で食べ物のアレルギーが気になる人は専門医に相談することが大切です」