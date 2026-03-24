先日発表された日本代表の新アウェーユニホームが好評だ。各国の新アウェーユニホームを採点したアメリカの大手スポーツチャンネル『ESPN』は、10点満点中９点をつけて、こう絶賛した。「間違いなく大ヒットとなるだろう日本代表のアウェーユニホームは、オフホワイトのシャツに鮮やかなレインボーカラーのピンストライプをあしらい、伝統的な野球ユニホームのデザインから多くのヒントを得た、驚くほどフレッシュなデザインだ