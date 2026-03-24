「日本は前例がないほどの称賛」「ユニでも惨敗か」海外絶賛の日本代表新アウェーユニに韓国メディアが羨望＆悲嘆！韓国代表キットは「おばあちゃんのもんぺ」「批判された」
先日発表された日本代表の新アウェーユニホームが好評だ。
各国の新アウェーユニホームを採点したアメリカの大手スポーツチャンネル『ESPN』は、10点満点中９点をつけて、こう絶賛した。
「間違いなく大ヒットとなるだろう日本代表のアウェーユニホームは、オフホワイトのシャツに鮮やかなレインボーカラーのピンストライプをあしらい、伝統的な野球ユニホームのデザインから多くのヒントを得た、驚くほどフレッシュなデザインだ。11本のカラーストライプはピッチ上の選手たちを象徴し、中央の赤いストライプは日本のサッカーファミリーを表している。その美しさは圧巻で、即完売はほぼ確実だ」
これを受けて、韓国メディアが、不評を買っている自国のアウェーキットと比較し、悲嘆している。
『Xports News』は「『ママのパンツ』と揶揄された韓国代表、ユニホームでも日本に惨敗か？ （日本は）絶賛殺到、ESPNが選ぶ『最も美しいユニホーム』に選出」と見出しを打った記事を掲載。次のように報じた。
「“ママのパンツ”に似ていると批判された韓国代表の新アウェーユニホームとは対照的に、日本代表は前例のないほどの称賛を集めている」
同メディアは「日本のアウェーユニホームが最高評価を獲得した」「ESPNの目を最も引いたのは日本だった」と続けた。
また、『スポーツ朝鮮』も、「日本が爆発！『おばあちゃんのもんペパンツ』と呼ばれたソン・フンミン着用のユニホームとは全く違う、完売必至だ」と報道。『Xports News』と同様に、日本への称賛を紹介しつつ、韓国のアウェーユニホームについて、こう綴っている
「花柄があしらわれた紫色のアウェーユニホームは、『田舎のおばあちゃんのもんぺみたい』というコメントが相次いだ」
日本のシャツに羨望の眼差しを送っているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】モデルは南野拓実！絶賛されている日本代表の新アウェーユニ
各国の新アウェーユニホームを採点したアメリカの大手スポーツチャンネル『ESPN』は、10点満点中９点をつけて、こう絶賛した。
「間違いなく大ヒットとなるだろう日本代表のアウェーユニホームは、オフホワイトのシャツに鮮やかなレインボーカラーのピンストライプをあしらい、伝統的な野球ユニホームのデザインから多くのヒントを得た、驚くほどフレッシュなデザインだ。11本のカラーストライプはピッチ上の選手たちを象徴し、中央の赤いストライプは日本のサッカーファミリーを表している。その美しさは圧巻で、即完売はほぼ確実だ」
『Xports News』は「『ママのパンツ』と揶揄された韓国代表、ユニホームでも日本に惨敗か？ （日本は）絶賛殺到、ESPNが選ぶ『最も美しいユニホーム』に選出」と見出しを打った記事を掲載。次のように報じた。
「“ママのパンツ”に似ていると批判された韓国代表の新アウェーユニホームとは対照的に、日本代表は前例のないほどの称賛を集めている」
同メディアは「日本のアウェーユニホームが最高評価を獲得した」「ESPNの目を最も引いたのは日本だった」と続けた。
また、『スポーツ朝鮮』も、「日本が爆発！『おばあちゃんのもんペパンツ』と呼ばれたソン・フンミン着用のユニホームとは全く違う、完売必至だ」と報道。『Xports News』と同様に、日本への称賛を紹介しつつ、韓国のアウェーユニホームについて、こう綴っている
「花柄があしらわれた紫色のアウェーユニホームは、『田舎のおばあちゃんのもんぺみたい』というコメントが相次いだ」
日本のシャツに羨望の眼差しを送っているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】モデルは南野拓実！絶賛されている日本代表の新アウェーユニ