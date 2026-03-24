「日本は前例がないほどの称賛」「ユニでも惨敗か」海外絶賛の日本代表新アウェーユニに韓国メディアが羨望＆悲嘆！韓国代表キットは「おばあちゃんのもんぺ」「批判された」

「日本は前例がないほどの称賛」「ユニでも惨敗か」海外絶賛の日本代表新アウェーユニに韓国メディアが羨望＆悲嘆！韓国代表キットは「おばあちゃんのもんぺ」「批判された」