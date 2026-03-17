”神田猿楽町から「世界を面白くする」”を経営理念にかかげるトイメーカー「ケンエレファント」から、またまた気になるフィギュアイが登場。今度はなんと、毛玉を吐く猫とビームを掛け合わせた謎グッズが爆誕した模様です。＼NEWS/3月下旬発売「毛玉ビーム」@zariganiworks . 🛒商品ページhttps://info.kenelephant.co.jp/43sNKP7. ケンエレファントのカプセルトイレーベル『情熱プロダクト』第13弾はザリガニワークス企画