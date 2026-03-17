「カコッカコッ」毛玉吐き音→ビームを放つギミック付き、猫カプセルトイが話題に -「マニアックすぎて笑ったww」「どうかしてる」の声
”神田猿楽町から「世界を面白くする」”を経営理念にかかげるトイメーカー「ケンエレファント」から、またまた気になるフィギュアイが登場。今度はなんと、毛玉を吐く猫とビームを掛け合わせた謎グッズが爆誕した模様です。
＼NEWS/
3月下旬発売
「毛玉ビーム」
@zariganiworks
.
🛒商品ページ
https://info.kenelephant.co.jp/43sNKP7
.
ケンエレファントのカプセルトイレーベル
『情熱プロダクト』第13弾はザリガニワークス企画🦞!
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かわいい猫が毛玉を吐くえずき音で
エネルギーを充電し素敵ビームを放つ🔦
.
カワイイ+シュールなコレクションが爆誕!
(@kenelestaffより引用)
ケンエレファント「毛玉ビーム」
猫を飼っている人にはお馴染みの、“毛玉を吐く”という行為。3月下旬に登場するのは、その時の音を再現すると同時に、エネルギーを充填。口から毛玉ではなく、光るビームを放つという謎のギミックを搭載したフィギュアです。なぜこれを作ろうと思ったのか、どういう時に使えばいいのか意味不明。
ケンエレファント「毛玉ビーム」
さらに、企画やデザインを担当したザリガニワークス公式Xでは動画も公開されています。「カコッ カコッ」という猫飼いなら思わず構えてしまうリアルな音から、突如光ってビーム音が鳴る仕様です。
今月下旬発売のカプセルトイ「毛玉ビーム」๛🐈！！リアルなえずきから無慈悲なビーム音へ。こだわりのサウンドを公開！音源制作: #小田晃生#ケンエレファント #情熱プロダクト pic.twitter.com/j8EYMBgsT3- 有限会社ザリガニワークス (@zariganiworks) March 12, 2026
ラインアップは、「ミケ」「クロ」「ハチワレ」「シロ」の全4種。SNSでは、「欲しいぞこれ 笑」「マニアックすぎて笑ったww 毛玉を吐くえずき音が気になる〜」「どうかしてる。(よいと思う)」といった声が。
ケンエレファント「毛玉ビーム」
価格はブラインドBOXが550円、カプセルトイが500円です。楽しみ方はあなた次第。気になる方はチェックしてみてくださいね。
＼NEWS／3月下旬発売「毛玉ビーム」@zariganiworks 🛒商品ページhttps://t.co/OQTYj4wDHRケンエレファントのカプセルトイレーベル『情熱プロダクト』第13弾はザリガニワークス企画🦞！かわいい猫が毛玉を吐くえずき音でエネルギーを充電し素敵ビームを放つ🔦… pic.twitter.com/B8pdh45oUX- ケンエレファント【公式】 (@kenelestaff) March 10, 2026
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3月下旬発売
「毛玉ビーム」
@zariganiworks
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🛒商品ページ
https://info.kenelephant.co.jp/43sNKP7
ケンエレファントのカプセルトイレーベル
『情熱プロダクト』第13弾はザリガニワークス企画🦞!
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かわいい猫が毛玉を吐くえずき音で
エネルギーを充電し素敵ビームを放つ🔦
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カワイイ+シュールなコレクションが爆誕!
(@kenelestaffより引用)
ケンエレファント「毛玉ビーム」
猫を飼っている人にはお馴染みの、“毛玉を吐く”という行為。3月下旬に登場するのは、その時の音を再現すると同時に、エネルギーを充填。口から毛玉ではなく、光るビームを放つという謎のギミックを搭載したフィギュアです。なぜこれを作ろうと思ったのか、どういう時に使えばいいのか意味不明。
ケンエレファント「毛玉ビーム」
さらに、企画やデザインを担当したザリガニワークス公式Xでは動画も公開されています。「カコッ カコッ」という猫飼いなら思わず構えてしまうリアルな音から、突如光ってビーム音が鳴る仕様です。
今月下旬発売のカプセルトイ「毛玉ビーム」๛🐈！！リアルなえずきから無慈悲なビーム音へ。こだわりのサウンドを公開！音源制作: #小田晃生#ケンエレファント #情熱プロダクト pic.twitter.com/j8EYMBgsT3- 有限会社ザリガニワークス (@zariganiworks) March 12, 2026
ラインアップは、「ミケ」「クロ」「ハチワレ」「シロ」の全4種。SNSでは、「欲しいぞこれ 笑」「マニアックすぎて笑ったww 毛玉を吐くえずき音が気になる〜」「どうかしてる。(よいと思う)」といった声が。
ケンエレファント「毛玉ビーム」
価格はブラインドBOXが550円、カプセルトイが500円です。楽しみ方はあなた次第。気になる方はチェックしてみてくださいね。
＼NEWS／3月下旬発売「毛玉ビーム」@zariganiworks 🛒商品ページhttps://t.co/OQTYj4wDHRケンエレファントのカプセルトイレーベル『情熱プロダクト』第13弾はザリガニワークス企画🦞！かわいい猫が毛玉を吐くえずき音でエネルギーを充電し素敵ビームを放つ🔦… pic.twitter.com/B8pdh45oUX- ケンエレファント【公式】 (@kenelestaff) March 10, 2026