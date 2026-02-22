まさに別人級の変化だ。お笑いタレントのイ・セヨンが新たなプロフィール写真を公開し、ネット上で大きな反響を呼んでいる。【写真】胸まで整形したイ・セヨン、水着で美スタイルイ・セヨンは最近、自身のSNSに「最近流行っている“おうちプロフィール”、私も一度撮ってみましたが」とのコメントとともに、複数の写真を投稿した。公開された写真の中で彼女は、ナチュラルな空間を背景にさまざまなポーズを取り、よりくっきりとし