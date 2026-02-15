医療漫画『ブラック・ジャック』は手塚治虫の代表作であり、いまなお新たな読者を獲得している不朽の名作だ。無免許ながら天才的な技術を持つ外科医「ブラック・ジャック」が活躍する作品で、実際に医師免許を持つ手塚治虫が描く医師の葛藤や悩み、医療描写には定評がある。前編記事〈山口県の21歳男性から“男の子”が産まれた…『ブラック・ジャック』でも描かれた「哀しい奇跡」〉では、助手のピノコ誕生のエピソードと非常に似