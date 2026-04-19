1日におよそ4000人が亡くなり、主に火葬が行われている。臨床死生学を研究する坂口幸弘さんは「日本のように遺骨を手元に置く習慣は欧米にはない。近年まで火葬後に近親者が集まり遺骨を粉にして服用するなどの慣習もあった」という――。※本稿は、坂口幸弘『人は生きてきたように死んでいく』（光文社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Zoey106※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Zoey106■遺骨をつぼ