葬式にはどのくらいの費用がかかるのか。松谷真純著『葬式坊主なむなむ日記――檀家壊滅！還暦すぎて派遣で葬儀に出かけます』（三五館シンシャ）から、価格破壊が進む葬式のプランと具体的な金額を紹介する――。写真＝iStock.com／Zoey106※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Zoey106■葬儀費用の平均は「161万9000円」人が亡くなると、法律上、遺体は火葬にならない。今までの常識では、家族・親族が集い、通夜・葬儀を