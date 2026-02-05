平野紫耀の公式インスタグラムより 女性自身

平野紫耀が利用した机を店が販売か「買わないで」と呼びかけ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 平野紫耀のライブ配信での「注意喚起」について、女性自身が取り上げた
  • 平野が飲食店で利用したテーブルなどを、店が競売形式で販売していたという
  • 生配信で平野は「机とか、買わないでくださいね？」と漏らしていた
記事を読む

おすすめ記事

  • KNB北日本放送
    産婦人科病院で妊産婦７人が食中毒　富山市 2026年2月5日 18時58分
  • RKK
    “A型の20倍” インフルエンザB型が急増　熱が出にくく「気づかぬうちに広がる」今からできる対策は？ 2026年2月5日 19時14分
  • 「庭先に入って写真撮影」富士山と五重塔で絶景スポット…観光客殺到で迷惑行為が急増　10年目「桜まつり」も中止決定　山梨・富士吉田市
    「庭先に入って写真撮影」富士山と五重塔で絶景スポット…観光客殺到で迷惑行為が急増　10年目「桜まつり」も中止決定　山梨・富士吉田市 2026年2月5日 19時44分
  • TBS NEWS DIG Powered by JNN
    「シングルマザー支援」持ちかけ中学生娘の裸映像送らせたか　男（33）逮捕　小学生の娘も撮影　「娘をビデオ通話に出すなら30分70万円」金銭は支払わず　警視庁 2026年2月5日 11時47分
  • 狩野英孝 （C）ORICON NewS inc.
    狩野英孝「家が特定されました」に大慌て　1枚の写真投稿で思わぬ事態に 2026年2月4日 17時40分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 産婦人科病院 妊産婦7人が食中毒
    2. 2. インフルB型が急増 熱が出にくい
    3. 3. 迷惑行為が急増 桜まつり中止
    4. 4. 娘の裸映像を送らせたか 男逮捕
    5. 5. 「家が特定された」大慌ての狩野
    6. 6. ナイトスクープ騒動 両親が謝罪
    7. 7. 緊縛強盗か スリランカ人3人逮捕
    8. 8. ニンダイ 大谷翔平いきなり登場
    9. 9. 山本代表 遺言だと思って聞いて
    10. 10. 「国民に血流して頂く」発言波紋
    1. 11. 長嶋茂雄氏の豪邸 意外な事実
    2. 12. 与党で300議席超か 終盤情勢分析
    3. 13. 中居氏の仕事が「奪われている」
    4. 14. ニコラス・ケイジの日本人妻反響
    5. 15. 子連れや妊婦へ指定席譲るべきか
    6. 16. 保育士が性犯罪か 児童ボロボロ
    7. 17. 八村塁のバスケ代表復帰に暗雲か
    8. 18. だんじりで集団暴行か 男性重傷
    9. 19. Number＿iが契約 米大手WMEとは
    10. 20. 合格しても地獄「勘違い受験」
    1. 1. 産婦人科病院 妊産婦7人が食中毒
    2. 2. インフルB型が急増 熱が出にくい
    3. 3. 娘の裸映像を送らせたか 男逮捕
    4. 4. 迷惑行為が急増 桜まつり中止
    5. 5. 緊縛強盗か スリランカ人3人逮捕
    6. 6. 長嶋茂雄氏の豪邸 意外な事実
    7. 7. 保育士が性犯罪か 児童ボロボロ
    8. 8. 小学校の校庭 卒業前サプライズ
    9. 9. だんじりで集団暴行か 男性重傷
    10. 10. 合格しても地獄「勘違い受験」
    1. 11. 小泉氏 駐屯地にカロリーメイト
    2. 12. 浴槽で死亡の女性 人当たりいい
    3. 13. 砂浜に骨らしきもの 遺体を発見
    4. 14. 裏金議員 高市首相が「公認」
    5. 15. 靴の底が突然すべて外れる 衝撃
    6. 16. ジブリの偽セル画販売か 3人逮捕
    7. 17. 異例 名門大学で定員割れ起きた
    8. 18. ひき逃げか 16歳高校生が死亡
    9. 19. 親子クマか 函館の中学校に足跡
    10. 20. 警察犬が2人目の命を救う 熊本
    1. 1. 「国民に血流して頂く」発言波紋
    2. 2. 与党で300議席超か 終盤情勢分析
    3. 3. 「高市モームリ」がトレンド入り
    4. 4. 母親の排泄物 オムツを毎日洗濯
    5. 5. 自民党が圧倒「ネット空中戦」
    6. 6. 食料品の消費税0 検討を加速する
    7. 7. 国民民主の「生理政策」批判殺到
    8. 8. 「本気やな」橋下氏を認める理由
    9. 9. 歯科医が絶対言わないこと 暴露
    10. 10. 日本憂う著名人の言葉刺さらない
    1. 11. 殺人放火 逮捕前から「要注意」
    2. 12. 峯村氏 中国は「妨害しますね」
    3. 13. 竹田恒泰「最悪ぶりぶり」高市内閣を支持しつつも3000億円規模の“おこめ券”バラマキを批判
    4. 14. 中3女子が行方不明 スマホは家に
    5. 15. 「映画代まで取るのか」不満続出
    6. 16. れいわ山本代表が公示後初演説　治療専念の方針転換、支持訴え
    7. 17. ラジオ体操に苦情 閉塞感が影響?
    8. 18. カントリーマアムが小型化? 真実
    9. 19. パパ活18歳に偽札 消防士の動機
    10. 20. れいわ議員 国会で政権を猛批判
    1. 1. 「韓国の広末涼子」本音が波紋
    2. 2. 遺留品から脳がボトっ…米で衝撃
    3. 3. 日本人が韓で暮らす際のストレス
    4. 4. 元王子のアンドルー氏 公邸退去
    5. 5. 中国、パナマでの新規事業停止
    6. 6. 電子レンジに玩具 米少年が火傷
    7. 7. 徒歩で帰省 男性の行動が話題
    8. 8. トランプ氏暗殺未遂の男に終身刑
    9. 9. 米がナイキを調査 差別の疑い
    10. 10. 晩婚化 韓国で高齢出産が一般化?
    1. 11. 韓国地方自治体首長の発言が物議
    2. 12. 生花店で草花を食べ尽くす男 韓
    3. 13. 米テスラ 車→AIロボ会社へ転身?
    4. 14. ミラノ五輪のメダル 最高価値に
    5. 15. 中国の「ローテク」ぶりに注目
    6. 16. 審判にボール「土下座」が話題
    7. 17. 北と中国 民間ビジネスでも亀裂?
    8. 18. 兵役を前に…再契約後“初カムバック”　ATEEZの覚悟「入隊後の時間についても思い描いている」
    9. 19. 韓流が腐敗温床に? 北で現象横行
    10. 20. 核条約失効に「遺憾」表明 中国
    1. 1. 週3万5000円 高齢者労働者が激増
    2. 2. 「LUUP公認」で直面する問題3つ
    3. 3. みずほ唐鎌氏が指摘 円安の盲点
    4. 4. イオンお買物アプリ 主要機能3つ
    5. 5. 新型「小さいランクル」投入背景
    6. 6. ミニストップ 業績悪化止まらず
    7. 7. 深海レアアース泥回収、映像公開
    8. 8. 【PayPayカード改悪まとめ】6月2日から！他社チャージでポイント付与対象外に、未設定ペナルティも開始
    9. 9. 半導体大手 6年ぶり赤字に
    10. 10. 看板が1日で…元社員語る倒産劇
    1. 11. NTTが業績予想を下方修正
    2. 12. 2月は3銘柄が新規上場 中小型株
    3. 13. 手取り10万円でも貯蓄するには
    4. 14. 児童手当が生活費に消えるワケ
    5. 15. 物流倉庫の作業効率化 ロボ公開
    6. 16. "出遅れた"トヨタグループに焦り
    7. 17. 刀が手掛けるテーマパークの弱点
    8. 18. トヨタ次第で転売ヤー撲滅可能か
    9. 19. 6千人が選ぶ「温泉宿・ホテル」
    10. 20. 高市首相への発言 真意を説明
    1. 1. 1月に売れたミラーレス一眼TOP10
    2. 2. OPPO Find X9 使ってみた感想
    3. 3. スマホの容量不足を秒で解決
    4. 4. テレビもゲーム機も同時接続！1つのLANポートを2分配できる超小型スイッチングハブ
    5. 5. AmazoセールでUNDER ARMOUR（アンダーアーマー）のウエアや小物が最大65%OFFに【本日まで】
    6. 6. アプリ版FFがAndroid TVに対応
    7. 7. IIJmio 3月31日で受付終了へ
    8. 8. GitHub Agent HQにアプデ提供
    9. 9. 未発表な次期フォルダブルスマホ「motorola razr 70」と「motorola razr 70 ultra」が各認証を通過！型番はXT2657とXT2655に
    10. 10. キヤノン、14mmの超広角で開放F1.4の「RF14mm F1.4 L VCM」
    1. 11. Googleマップで見られる巨大Firefoxロゴ
    2. 12. 【ケータイラボ】ソフトバンクはスマートフォンを変えるか？　X02HTデビュー
    3. 13. iPod touchをiPhoneに変身させる謎のケースが登場、実際に通話などが可能に
    4. 14. エボラ 効果的な薬やワクチンは?
    5. 15. ニンテンドーダイレクトが国内でも復活、11月13日朝7時から。ホストは任天堂広報室 森本氏
    6. 16. UQコミュニケーションズ、MVNOによる携帯電話サービス「UQ mobile」にて熊本地震の支援措置で月2GB（合計4GB）を追加！auでも10GB追加に加えて通信速度制限を撤廃
    7. 17. 家電の電源ボタンに貼り付けると遠隔操作できるようになる原始的だが秀逸なIoTロボット「Switch Bot」
    8. 18. ガシャポンも電子決済に対応へ
    9. 19. タイの幽霊“首だけ女”＝ガスーを描く『ストレンジ・シスターズ』プラッチャヤー・ピンゲーオ監督インタビュー［ホラー通信］
    10. 20. JPX総研、日本市場の情報発信にイスラエル生成AIベンチャーとパートナーシップ
    1. 1. 八村塁のバスケ代表復帰に暗雲か
    2. 2. 井端監督の謎の人選にネット憤慨
    3. 3. 岡本和真の通訳 大嶋祐亮氏就任
    4. 4. 残り1枠に吉田正尚 なぜ選出した
    5. 5. ボクシングでまたも場外騒動
    6. 6. 平野歩夢「自分らしい滑りする」
    7. 7. 西田「超速謝罪」100万超いいね
    8. 8. アーセナルも記録更新できず
    9. 9. 今永昇太、日本での愛車を公開
    10. 10. 「繊細な性格」羽月容疑者の素顔
    1. 11. J反省 誤解を生んだ「基準変更」
    2. 12. フィギュア団体 日本勢を発表
    3. 13. Vライン山本智大 悩んだしもがき
    4. 14. 公約1億ドルも…780万ドルで物議
    5. 15. 宮代獲得「異例の補強」と地元
    6. 16. 「本当に篠原涼子の息子なの⁉」両親は大物俳優...渋谷でインタビューに登場の17歳市村優汰に騒然「意外と似てる」「身長伸びて...」
    7. 17. やはりマンUには4バックが合っている？　キャリックの下で選手の動きが激変した「選手たちがチーム編成に満足しているように見えた」
    8. 18. 自分のケツは自分で…原晋氏見解
    9. 19. 時間稼ぎを取り締まる新ルール
    10. 20. X・アロンソ解任で環境激変？　レアル新指揮官アルベロアが続けるFWヴィニシウスの“連続フル出場”
    1. 1. 「家が特定された」大慌ての狩野
    2. 2. ナイトスクープ騒動 両親が謝罪
    3. 3. ニンダイ 大谷翔平いきなり登場
    4. 4. 山本代表 遺言だと思って聞いて
    5. 5. 中居氏の仕事が「奪われている」
    6. 6. ニコラス・ケイジの日本人妻反響
    7. 7. Number＿iが契約 米大手WMEとは
    8. 8. 辻希美が過剰な批判に本音 X涙
    9. 9. がんばれゴエモン大集合! 発売へ
    10. 10. 星野源 新垣結衣とのデート告白
    1. 11. 丸山 19歳差婚の夜事情を告白
    2. 12. 森香澄 年収大幅アップを告白
    3. 13. クロちゃんの凄い才能 たしかに
    4. 14. 田原総一朗氏「暴言」騒動で怒り
    5. 15. TRFのSAMが私見「高市さんは…」
    6. 16. 超かぐや姫 1週間限定で劇場公開
    7. 17. さらば森田 事務所の売上を公開
    8. 18. 濱口優の突然退社 相談なかった
    9. 19. 新垣結衣「チョコCM」復活 歓喜
    10. 20. 某タレント議員演説「中身ない」
    1. 1. 子連れや妊婦へ指定席譲るべきか
    2. 2. 米ディズニーランド「ホーンテッドマンション」で結婚式が可能に
    3. 3. うつ病を発症 3m歩くのに40分
    4. 4. マックポテトLとMのサイズを計量
    5. 5. 便の臭いを消す？国家試験の奇問
    6. 6. ユニクロの新作「快適パンツ」
    7. 7. セザンヌ廃盤&販売縮小商品発表
    8. 8. 国民的女優 頂点と称されるワケ
    9. 9. 毛穴隠し特化型の「部分用下地」
    10. 10. リンガーハットが価格改定へ
    1. 11. 新作サーティワンのリッチな味
    2. 12. TDL 首都圏平日限定パス発売へ
    3. 13. 「ニットだから」デザインワンピ
    4. 14. 浮気男を「後悔させる一言」4つ
    5. 15. 専業主婦が51歳で韓ドラ字幕監修
    6. 16. ミスドの「冬限定メニュー」紹介
    7. 17. 【眉毛アートメイク体験レポ】SNSで人気のクリニックで「3D眉」に！
    8. 18. しまむらの子ども服が超高見えに
    9. 19. 100万輪の蘭が咲き誇る｢世界らん展2026 -花と緑の祭典-｣が開催。「さまざまな蘭をご覧になって“蘭愛好家”になってほしい」と假屋崎省吾も絶賛
    10. 20. 茨城・龍ケ崎市に“コンテナホテル”オープンへ！　有事の際はレスキューホテルとして活躍