2月4日、人気ダンスボーカルグループ「Number_i」がインスタグラムでライブ配信を行った。前月末にリリースした新曲『3XL』が、ビルボードの「JAPAN Hot Shot Songs」（’26年1月26日〜2月1日）で首位にランクインしたことを受け、ファンに感謝を伝える内容だ。

さらに、新曲CDの購入特典として、ファンクラブの会員向けに、メンバーの平野紫耀（29）、神宮寺勇太（28）、岸優太（30）のいずれかが直筆サインを記入したグッズを抽選でプレゼントすることを発表。ファン垂涎のアイテムだが、メンバーたちはフリマサイトやオークションで“高額転売”されることへの懸念も。

そんななか、平野がわずかに笑みを浮かべながら「ダメですよ？ 机とか、買わないでくださいね？」と漏らすと、神宮寺は「何とは言いませんけど」と応じ、岸も「気を付けてくださいね？注意喚起ですね」と呼びかける。グループの公式グッズと「机」は関係ないはずだが……。一体何を指しているのか。

「平野さんの言う机とは、今年1月末に閉店した都内のサンドイッチ店にあるテーブルのことだと思われます。平野さんは’23年7月に更新したインスタで、プライベートでこの店に訪れて食事をする姿を投稿。当時、店名は明かされていなかったもののファンが店を特定し、平野さんが利用したのと同じテーブルで食事をしたいと、閉店ギリギリまで多くのファンが”聖地巡礼“に訪れていたんです。店の対応も良く、ファンの間でも評判だったようです」（WEBメディア記者）

このテーブルを”買わないで“と注意した平野だが、実はいま、この店が行っていたある企画が物議を醸しているのだ。

「店がインスタのストーリーズ上で、平野さんが利用したテーブルとイス、壁に飾られた絵画の写真と共に、《欲しい方 DMお待ちしております》と投稿していたんです。投稿の正確な時期は不明ですが、投稿のスクショが2月2日からXで一般のユーザーの間で出回りました。閉店に合わせて処分するのでしょう。投稿によると、問い合わせが殺到していたといい、《オークション形式ですので、現在の最高額はDMでお伝えします》と呼びかけていました。

なお、店の投稿では平野さんとの関連を明示していたわけではありませんでしたが、SNSでは一部のファンの間で”平野紫耀でお金儲けしないで“”買わないで“といった声が上がっていました。やはりこのようなことが起きると、平野さんとしても、ファンが楽しみにしているプライベートな写真も出すことを控えなければいけなくなりますし、得する人が誰もいないですよね」（前出・WEBメディア記者）

インスタライブでの平野の呼びかけを受けて、Xではファンからこんな声が上がっていた。

《テーブルオークションのこと、3人も把握してるんだぁ…紫耀くんめっちゃ嫌な気分だったろうなぁ》

《机は買わないで笑！ そうゆーことぶっ込んでくるの大好き ほんと買っちゃだめー！紫耀くんたちがあんな感じの写真見せてくれなくなるの寂しい》

《本人から直接生配信で「ダメですよ机とかも買わないでくださいね」ってタイムリーに聞けたことが本当に嬉しい。ハッキリちゃんと本人が言うってところがずっと変わらない平野紫耀だなぁ》