平野紫耀は1997年1月29日生まれ、愛知県出身。元King & Prince。
オリコンニュース
YouTubeは伸び悩み、記者は「国内人気を固めることの方が先」ではと指摘
デイリー新潮
チケットが大幅な「定価割れ」で出回っていると東スポが報じた
東スポWEB
モデル事務所にいた頃を回想し、「気づいてるかもしれないけど」などと発言
FRIDAYデジタル
レモネードを飲んでいる様子を写した投稿が、2月下旬頃に削除されたという
Smart FLASH
ことの発端は、2月上旬にサンドイッチ店が投稿した画像がきっかけだそう
週刊女性PRIME
平野が飲食店で利用したテーブルなどを、店が競売形式で販売していたという
女性自身
現場はファンが殺到し、スタッフが声を荒らげる異様な雰囲気だったそう
NEWSポストセブン
ネット上では、キンプリのメンバーだった5人の集結に注目が集まった
スポニチアネックス
J-CASTニュース
歌詞のなかに、「他力本願な思考はポカホンタス」というフレーズがある
初日の公演後、SNSには否定的な感想が相次ぎ、ちょっとした炎上騒ぎに発展
FC内でショート動画を公開するも、30秒程度のためファンから落胆する声が