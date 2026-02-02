ストイックすぎるのも、それはそれで問題か。プロレスラーとしても活躍中の2.5次元俳優・桜庭大翔が1月31日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」に生出演して、プライベートについて言及した。【映像】ジムと生きるマッチョ俳優番組中、「筋肉質な男性と、ちょっと細い男性ではどちらがいいか？」との話題で盛り上がった。ここでアイドルグループ・Chuu Cuteの河本景は「2択だったら筋肉質の方がいいです」と発言