ストイックすぎるのも、それはそれで問題か。プロレスラーとしても活躍中の2.5次元俳優・桜庭大翔が1月31日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」に生出演して、プライベートについて言及した。

【映像】ジムと生きるマッチョ俳優

番組中、「筋肉質な男性と、ちょっと細い男性ではどちらがいいか？」との話題で盛り上がった。ここでアイドルグループ・Chuu Cuteの河本景は「2択だったら筋肉質の方がいいです」と発言。2.5次元俳優・佐藤信長が桜庭を指しつつ「ここまでいっちゃってもいいの？」と聞くと、「本当、見慣れないんで。何回会っても結構、衝撃」と述べた。

これを受け、MCのオリエンタルラジオ・藤森慎吾が「本番前に言ってたけど」と前置きの後、「例えば彼女ができたりとかして、から揚げを作ってくれたらどうするの？って聞いたら、『衣をはがして食べる』って。最悪じゃない？」と暴露。スタジオが大笑いする中、当の桜庭は「1回ね。（衣を）はがせば蒸し料理なんで」と平然と答えた。

続けて、河本が「プロテインも絶対、（午後）3時になったら作るんですよね？」と質問した際には「まぁ。今日は2時半でしたね。その日の起きた時間による」と説明。藤森が「いくら（彼女と）ケンカしててもプロテインの時間が来たら、ちゃんと飲むし」と指摘すると、「仕方ないですよ。だってプロテインの時間ですもん」と返した。

加えて、藤森の「旅行とか行っても旅先で絶対、ジムに行くでしょ？」との確認には「行きます、行きます」と即答。「まず、旅先に行くとするじゃないですか。ジムがあるところにしか行かないですよ、そんなもん」と断言し、共演者たちを「ええー！？」「嫌だよ」などと呆れさせた。

