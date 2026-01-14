群馬県の前橋市長選が12日に投開票され、無所属で前職の小川晶氏（43）が再選を果たした。小川氏は昨年9月、部下の既婚男性職員と複数回ラブホテルで密会していたことが一部メディアによる報道で明らかに。当初は不倫疑惑を否定し続投の意向を示していたものの、市議会から不信任決議案の提出がされる見込みとなり、11月27日に自ら辞職をしていた。そんななか6万2893票を集め、新人候補4人を破って当選となった小川氏。2位の丸山彬