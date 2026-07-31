政治家
『政治家』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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韓国の若い世代が選挙不正を疑い、中国関与を訴えてデモに立ち上がる
日刊SPA!
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新党設立のひろゆき氏、自身の出馬に言及「必要ないと思っている」
ABEMA TIMES
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消費減税方針に石破茂氏らが反対、政治ジャーナリストは疑問視
週刊女性PRIME
2026年8月6日
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「ひろゆき＆いずみ新党（仮）」来春の統一地方選で候補者擁立の可能性
内外タイムス
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「クリーニング店を営む凄腕の占い師」の都市伝説 芸人が実態を調査
「占い師が占ってもらう凄腕占い師が経堂にいる」という噂を検証し11日目に発見
ABEMA TIMES
2026年8月5日
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ひろゆき氏、新党発表で妻ゆか氏が怒り「大丈夫じゃない」と苦笑い
妻ゆか氏がXで不満を爆発させたが、ひろゆき氏は自身の出馬は不要と語った
東スポWEB
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自民・木原誠二氏妻の元夫が不審死した事件を巡りキーマンが重大証言か
文春オンライン
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自民党の古川禎久・幹事長代理「消費減税は自民党の公約ではなかった」
消費減税は選挙公約ではなく、党内でほぼ反対意見だったと古川氏は主張する
J-CASTニュース
2026年8月4日
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「ひろゆき氏が出馬しないと失敗する」新党設立に対し、高須幹弥氏が懸念
ひろゆき氏が自ら出馬しなければ「失敗するパターン」だと見解を示した
livedoor ECHOES
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地震後にパーティー強行 福岡県議団会長が辞任も全国民を敵に回す？
週刊女性PRIME
2026年8月3日
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脱税で有罪の宮崎麗果、元参院議員の父を関連会社トップに据えたと報道
関連会社のトップに実父で元参院議員の白眞勲氏が就任していたとの報道が
Smart FLASH
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税金で米価を維持する生産調整を「制度として正しくない」
半世紀続く国家の供給管理構造の破綻が今回の乱高下の本質とみられる
みんかぶマガジン
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アルゼンチン代表がW杯で掲げた政治的横断幕にFIFAが懲戒処分へ
FIFAは政治的スローガン禁止規定に基づき懲戒委員会が判断するとした
ココカラネクスト
2026年8月2日
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黒木麗香被告が再発防止へ 関連会社の代表取締役に実父・白眞勲氏が就任？
NEWSポストセブン
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太田光、消費税減税問題聞かれ「僕に聞くのも『意地悪やなあ』って感じ」
衆院選特番での高市氏との対立に触れつつ、政治家の言葉への信頼を問いかけた
日刊スポーツ