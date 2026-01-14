群馬県の前橋市長選が12日に投開票され、無所属で前職の小川晶氏（43）が再選を果たした。小川氏は昨年9月、部下の既婚男性職員と複数回ラブホテルで密会していたことが一部メディアによる報道で明らかに。当初は不倫疑惑を否定し続投の意向を示していたものの、市議会から不信任決議案の提出がされる見込みとなり、11月27日に自ら辞職をしていた。

そんななか6万2893票を集め、新人候補4人を破って当選となった小川氏。2位の丸山彬氏（40）には1万187票差をつけ、19時頃の開票と同時に当確が出るほどの圧勝だったのだが、この当選に不満を持っている“ある政治家”がいるようで……。

「群馬県の山本一太知事（67）です。元自民党の参議院議員だった山本知事は、自民党県議らが支援した小川氏の対抗馬である丸山氏を全面的に応援していました。選挙期間中は自身のブログなどで小川氏を連日厳しく批判。あまりのトーンに逆に小川氏の支持拡大を後押ししてしまったのではとの見方もあるほどです。12日に小川氏の当選が決まった直後にはブログで《前橋市長選は残念な結果に！》と心中を告白していました」（地方紙記者）

13日の定例会見で、山本知事は「自分の行動については、1％の後悔もありません」と前置きしながら、「上州人ってどっちかというと義理人情で動くので。私が（民意を）読み間違えて、（丸山氏の）陣営に迷惑かけたところもある」と反省の弁を述べていた。

山本知事は9日に更新した自身のブログでも《群馬県の過去の選挙を振り返ってみると、「ある事実」が浮かび上がって来る。それは、「群馬県の有権者は、義理人情で動く」ということだ。》と述べ、《そうした県民性を考えると、世の中から厳しい批判を浴び続けている小川前市長への同情論が県民、特に前橋市民の間に沸き起こるのは、ある意味、自然の流れなのかもしれない。》と今回の結果を“予言”していたかのようだ。

このブログの内容に対して、Xではこんなコメントが並んでしまった。

《知事が一候補者をここまで贔屓していいんですかね？詳しいルールは知りませんが。仕事なので公私混同は控えて欲しいです。》

《今回は特に、「山本一太が執拗に応援してるから丸山には入れない」「粘着攻撃してるのから小川が可哀想」という意見が多かったよ。》

《前橋市民は馬鹿じゃないし、報道されてることは知った上で、ちゃんと候補者の中から誰に任せたいかを選んだ。その結果を県のトップに「残念」と言われ、前橋市民はどんな気持ちだろうか？》

《知事が丸山氏の応援と掲げながら、小川氏の事をネチネチ叩いたりしなければまた違った結果になっていたかも知れませんよ》

（すべて原文ママ）

いっぽう、山本知事は13日の会見で「現段階で、残念ながら“前橋ラブホシティ”みたいに言われて、レッテルやイメージは取れてないじゃないですか。解消する努力をしてもらわないといけない」とも語っており、当選した小川氏にも“辛口”のエールを送っていた――。