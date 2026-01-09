成人の日の１月１２日までの３連休は強い冬型の気圧配置の影響で、北日本から西日本の広範囲で大雪や大荒れとなるおそれがあり、警戒が必要です。 【写真を見る】【大雪情報】3連休は「成人の日」にかけ大荒れ東北100cm、北陸・東海・近畿70cm、北海道・関東甲信50cm超の警報級の大雪か【雪と雨のシミュレーション】 気象庁によりますと、３連休初日の１０日は、朝鮮半島付近の低気圧が急速に発達しながら日本海北部に進