成人の日の１月１２日までの３連休は強い冬型の気圧配置の影響で、北日本から西日本の広範囲で大雪や大荒れとなるおそれがあり、警戒が必要です。

【写真を見る】【大雪情報】3連休は「成人の日」にかけ大荒れ 東北100cm、北陸・東海・近畿70cm、北海道・関東甲信50cm超の警報級の大雪か【雪と雨のシミュレーション】

気象庁によりますと、３連休初日の１０日は、朝鮮半島付近の低気圧が急速に発達しながら日本海北部に進む見込みです。

１１日には強力な雪雲の帯「JPCZ」（日本海寒帯気団収束帯）が形成され、１２日頃にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置となり強い寒気が流れ込むとみられています。

このため、北日本から西日本の広い範囲で１０日から１２日頃にかけて、大荒れや大しけ、大雪となるおそれがあり、交通障害に警戒が必要です。

［風の予想］

１０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北陸地方 ２３メートル（３５メートル）

近畿地方 ２０メートル（３０メートル）

中国地方 ２３メートル（３５メートル）

九州北部地方 ２０メートル（３０メートル）



１１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北海道地方 ２０メートル（３５メートル）

東北地方 ２３メートル（３５メートル）

関東甲信地方 ２０メートル（３０メートル）

北陸地方 ２３メートル（３５メートル）

近畿地方 ２０メートル（３０メートル）

中国地方 ２３メートル（３５メートル）

九州北部地方 ２０メートル（３０メートル）



［波の予想］

北海道地方 ５メートル

東北地方 ５メートル

北陸地方 ６メートル

近畿地方 ５メートル

中国地方 ６メートル



１１日に予想される波の高さ

北海道地方 ６メートル

東北地方 ６メートル

関東甲信地方 ５メートル

北陸地方 ７メートル

近畿地方 ６メートル

中国地方 ６メートル

九州北部地方 ５メートル



［雪の予想］（多い所）

１２日６時までの予想２４時間降雪量

北海道地方 ５０センチ

東北地方 １００センチ

関東甲信地方 ５０センチ

北陸地方 ７０センチ

東海地方 ７０センチ

近畿地方 ７０センチ

中国地方 ５０センチ

四国地方 ２０センチ



北日本から西日本では暴風や暴風雪、高波に、北日本では大雪による交通障害に警戒してください。