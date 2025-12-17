イギリス発クレイ・アニメーション「ひつじのショーン」は2025年12月24日に30回目のスクリーン・デビュー日を迎える。これを祝してショーンのデビュー作『ウォレスとグルミット 危機一髪！』（日本語吹替版）がYouTubeで初公開。30周年公式アンバサダー ”ショーンバサダー” 中村倫也もお祝いに登場する。＞＞＞30周年画像やショーンバサダー・中村倫也をチェック！（写真5点）『ひつじのショーン』は、1995年12月24日に公開され