【ひつじのショーン】スクリーン・デビュー日を記念して『ウォレスとグルミット 危機一髪!』公開
イギリス発クレイ・アニメーション「ひつじのショーン」は2025年12月24日に30回目のスクリーン・デビュー日を迎える。これを祝してショーンのデビュー作『ウォレスとグルミット 危機一髪！』（日本語吹替版）がYouTubeで初公開。30周年公式アンバサダー ”ショーンバサダー” 中村倫也もお祝いに登場する。
『ひつじのショーン』は、1995年12月24日に公開された『ウォレスとグルミット 危機一髪！』でスクリーン・デビューした。
”shorn” （毛を刈られた）という名前の由来の通り、セーターを着た脇役のひつじとして登場したが、その人気ぶりからテレビシリーズの主役に抜擢。うまくいかないことがあっても、持ち前の好奇心とユーモアでトラブルを解決し、どんなときも仲間を見捨てないショーン。今や世界170カ国のファンに愛される ‟グローバル・スーパー・シープ” として、牧場を飛び出して大冒険を繰り広げている。
そんなショーンのスクリーン・デビュー作となる『ウォレスとグルミット 危機一髪！』（日本語吹替版）公開30周年を祝して、これまで映画館・DVD で親しまれてきた本作をより多くの方にお楽しみいただけるようYouTubeで初公開される。
節目となるこのタイミングに ”ショーン誕生の瞬間” を見守っていただきたいという想いから、スクリーン・デビュー日の前夜祭として12月23日（火）18時より、公式YouTube チャンネルにて特別に期間限定配信される。
さらに、ショーン好きを公言する30周年公式アンバサダー ”ショーンバサダー” であり、ショーンと同じく12月24日が誕生日の中村倫也も、お祝いのため配信に登場する。
ちょうど30年前、本作で初登場した『ひつじのショーン』の原点をもう一度振り返り、記念すべきアニバーサリーをみんなでお祝いしましよう。
（C）&TM AARDMAN ANIMATIONS LTD 2025. ALL RIGHTS RESERVED.
（C）& TM Aardman Animations Limited / Wallace & Gromit Limited 2025. All Rights Reserved.
