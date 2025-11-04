第一稀元素化学工業が続伸。１０月下旬に連日のストップ高で一気に水準を切り上げ１６４４円の年初来高値を形成した後スピード調整が入り、前週末３１日ザラ場に１１２９円まで下押す場面があった。しかし、そこから急速に切り返す展開で５日移動平均線を上回って引け、きょうもその余勢を駆って上値指向を継続している。電材向けジルコニウム化合物の大手で、自動車用排ガス触媒ではグローバルニッチトップ企業とし