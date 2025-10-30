「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午後２時現在で、栃木銀行が「買い予想数上昇」で５位となっている。 ２９日の午後３時ごろ、２６年３月期連結業績予想について、最終利益を５８億円から７８億円（前期２２３億２８００万円の赤字）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各７円の年１４円から中間・期末各１２円の年２４円へ引き上げた。単独業績において、貸出金利息、預け金利