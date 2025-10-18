ラブホテルには利用客以外に、そこで働くスタッフもいます。普段表立って姿を見せることがないものの、彼らはいろいろなことを目にしています。10月16日放送のＣＢＣラジオ『つボイノリオの聞けば聞くほど』「ラブホのコーナー」では、働く人たちのメールを、つボイノリオと小高直子アナウンサーが紹介します。