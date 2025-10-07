経済情報チャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」がYouTubeで「【日本経済】日経平均急騰！円・超長期国債急落！高市総裁誕生とマーケットの動向」と題した動画を公開。高市氏の自民党総裁選勝利を受け、10月6日の金融市場が大きく変動したことについて速報的に解説した。動画では、高市氏の勝利が伝わった10月6日の市場の動きを整理。日経平均株価は2000円以上も急騰し、為替市場ではドル円が150円を超える円安が進行した