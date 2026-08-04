円安
『円安』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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円急騰 米雇用統計が下振れ影響
TBS NEWS DIG
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コメ5キロ値下がり3198円 新米前に在庫売り切り加速
共同通信
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新型MAZDA3とCX-30、22万円高いCX-30が3年後に実質4万円安くなる理由
新車価格はCX-30が22万円高いが、3年後の残価率が70%と高く
livedoor ECHOES
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中国人旅行者が韓国へ流入、反中感情が街頭デモへと発展した背景
韓国では中国に好感を持たない人が72%に上り反中感情が高まっており
集英社オンライン
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FRBが9月にも利上げの構え、トランプ氏の利下げ要求と板挟みに
物価高止まりが続く場合を想定しており、利下げを求めるトランプ氏との
読売新聞オンライン
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ホンダ軽商用バン「N-VAN G」最安150万円で6速MTと燃費19kmを両立
最安グレード「N-VAN G」はCVT・6速MT共に149万8200円で販売中
くるまのニュース
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運用資産約300兆円のGPIFと同じ投資法を個人でも実践できる
デイリー新潮
2026年8月6日
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MacBook Neoが初めてのパソコンとして学生に選ばれ始めている理由
iPhoneと同チップ搭載で連携が充実し、学生の初めての1台に最適とのこと
GetNavi web
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英語不要・スキル不要で外貨を稼ぐ、円安時代の副業術を専門家が解説
日刊SPA!
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高市内閣の消費減税にトランプ政権が難色、専門家は米の追加要求を懸念
財源不明のまま円安を招くとして、トランプ政権が減税政策に注文をつける可能性があるとみられる
J-CASTニュース
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食料品1%減税 財源など課題残す
TBS NEWS DIG
2026年8月5日
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高市首相が食料品の消費税を8%から1%に引き下げる方針を表明
1989年の導入以来初の税率引き下げで、年間約4.3兆円の減収が見込まれる
読売新聞オンライン
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日米協調介入で一時安定した円相場、高市首相の消費減税が再び揺さぶる
高市首相の財政拡張志向が金利上昇と円安を招いているとみられる
プレジデントオンライン
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日本政府が円安打開へ米国と協調、日銀への利上げ圧力が高まる
米国は日本に財政・金融政策の転換を求めており、利上げ圧力が今後強まるとみられる
読売新聞オンライン
2026年8月4日
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日米協調介入の翌日、東京円は157円台後半まで円安が進む
共同通信
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日米協調為替介入の裏側、米国が日本に突きつけた3つの条件とは
日刊ゲンダイDIGITAL
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ベッセント財務長官のメモが示す、日米協調為替介入の舞台裏
ベッセント米財務長官がメモに「円を買う」と記し実際の介入も行ったとみられる
J-CASTニュース
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日本と米国が28年ぶりに協調して円買い介入を実施、円相場が急騰
7月31日の介入で円相場は163円台から一時155円台まで急騰したとのこと
読売新聞オンライン
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ベッセント財務長官が9か月前に協調介入の手法を提案、日米が極秘調整
昨年10月に片山さつき財務相とベッセント米財務長官が会談を行い調整が始まり
読売新聞オンライン