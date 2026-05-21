カラーコンタクトブランド「ベルミー」から、“水光ヴェールカラコン”をテーマにした新色2色が2026年5月20日（水）より登場♡イメージキャラクターを務める 福原 遥 さんの透明感あふれるビジュアルとともに、うるっとしたツヤ感や奥行きのある瞳を演出する新レンズが話題です。日常使いしやすい絶妙カラーで、“なりたいわたし”を自由に楽しめるラインアップに注目です。 水