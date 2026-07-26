金融政策
『金融政策』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月5日
2026年8月4日
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日米協調為替介入の裏側、米国が日本に突きつけた3つの条件とは
日刊ゲンダイDIGITAL
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ベッセント財務長官のメモが示す、日米協調為替介入の舞台裏
ベッセント米財務長官がメモに「円を買う」と記し実際の介入も行ったとみられる
J-CASTニュース
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日本と米国が28年ぶりに協調して円買い介入を実施、円相場が急騰
7月31日の介入で円相場は163円台から一時155円台まで急騰したとのこと
読売新聞オンライン
2026年8月3日
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日米が協調して為替介入、専門家が語る円安対策の本当の狙い
小谷哲男教授によると米国の動機は日本支援でなく自国利益の保護とのこと
日テレNEWS NNN
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高市首相の円安容認姿勢が海外投資家の不信を招いている
海外投資家が円安・財政悪化リスクへの無関心を懸念し日本株抑制も示唆している
プレジデントオンライン
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政策金利が1%に引き上げ、3000万円ローン世帯の返済額はどう変わるか
変動金利型の住宅ローン利用者は年間約4万円の負担増になるとみずほ銀行が試算している
ファイナンシャルフィールド
2026年8月2日
2026年8月1日
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7月30日の急速な円高、政府・日銀が6兆〜9兆円規模の為替介入か
ABEMA TIMES
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賃金のプロが語る、日本人の手取りが増えない構造的な理由
労組の弱体化や多層的な下請け構造が実質賃上げを阻んでいるとの見方を示した
現代ビジネス